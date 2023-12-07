Dusan Tadic'ten Beşiktaş sözleri: Transferi neden gerçekleşmedi Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşmak üzereyken son anda Fenerbahçe'nin yolunu tutan Dusan Tadic, aylar sonra transfer çalımıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, birbirinden samimi sözler de sarf etti.

"3 puan için elimizden geleni yapacağız"

Son maçta güzel bir galibiyet elde ettik. Bu maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Rakibi mağlup etme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Hem oynaması hem izlemesi keyifli olacaktır. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.

"Mazaret değil ama sakatlıklar etkiledi"

Son dönemdeki kötü formun sebebini sakatlıklara bağlayan Sırp futbolcu açıklamalarına şöyle devam etti:

19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde.

"İstanbul güzel ama şehirde dolaşmaya gelmedim"

Yoğun takvimden ötürü İstanbul'u gezmeye zamanım olmadı. İlk geldiğim zamanlarda dışarıya çıkabildim, İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya şehirde dolaşmaya gelmedim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geldim. Fenerbahçe'yi yukarı taşıyabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Zaman olursa dışarıya çıkabiliyoruz.

"Başka takımlarda bu kadar sakatlık yok"

Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç.

"Beni hiçbir zaman yorgun görmeyeceksiniz"

Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor.

"Beşiktaş'a karşı 2 maçı da kazanmıştık"

2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler.

"Beşiktaş'a transferi neden gerçekleşmedi?"

Son olarak Beşiktaş'a transfer olacakken neden Fenerbahçe'yi seçtiği de sorulan Dusan Tadic sözlerini şu şekilde noktaladı:

Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum.

25 maçta 16 gole katkı

35 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 25 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.