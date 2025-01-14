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Dusan Tadic'ten büyük katkı! 4. kez gol ve asist yaptı

Dusan Tadic'ten büyük katkı! 4. kez gol ve asist yaptı Fenerbahçe'nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.