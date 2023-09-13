Dusan Tadic'ten Çetnik Selamı açıklaması! İlk kez konuştu Sırbistan Milli Takımı uçağında hareketi gündem olan Dusan Tadic'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'ten gündem olan hareketiyle ilgili açıklama geldi.

Volkan Demir'in haberine göre; çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Dzeko da olayı büyütmedi

İki oyuncu haklarındaki spekülasyonlara karşılık "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal." diye karşılık verdi.

Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın." sözlerini sarf etti.

Tadic neden 3 işareti yaptı?

Tadic'in, Sırbistan Milli Takımı'nın uçağında "Çetnik Selamı" verdiği iddia edilmişti.

Spor muhabirimiz Ercan Ertan'ın edindiği bilgiye göre; Sırbistan'ın Litvanya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından uçakta çekilen görüntülerde Sırp futbolcunun 3 gollü galibiyete vurgu yapmak için parmağıyla 3 işareti yaptığı öğrenildi.