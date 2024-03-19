Dusan Tadic'ten etkili performans: 26 gole direkt katkı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçta 2 asistle parmak ısırttı. Bu sezon ligde 11 asiste ulaşan Tadic, toplamda 13 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçta gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-lacivertli futbolcu, bu önemli mücadelede yaptığı 2 asist ile öne çıktı.

Asist krallığında Hajradinovic ile kapışıyor

Özellikle Fred'in attığı gollerde asist yaparak Tadic, bu sezon ligdeki asist sayısını 11'e çıkardı. Asist krallığında 13 asistle lider durumda bulunan Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in ardında kalan Tadic, ligde 8 gol de üretti.

Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol ve 13 asist kaydederek, toplamda 26 gole etki etti.

Son 6 sezonda harika istatistik

Son 6 sezonda gösterdiği performans incelendiğinde, Tadic'in istikrarlı bir grafik sergilediği görülüyor.

Bu süre zarfında hem Fenerbahçe hem de Ajax formalarını giyen Tadic, toplamda takımlarına 125 asistlik katkı sağladı.

En fazla asist yaptığı dönem ise 2020-21 sezonu olurken, bu sezonda 25 asist ile büyük bir etki yarattı. Ayrıca, Tadic, Ajax'taki son 3 sezonunda 20 asistin altına hiç düşmedi.