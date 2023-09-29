Dusan Tadic'ten paylaşım: Kadıköy'den çıkış yok Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, 4-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından paylaşım yaptı. Sırp oyuncu, "Burası Kadıköy buradan çıkış yok" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkarmayı başardı.

Puanını 18'e çıkararak namağlup liderliğe devam eden sarı-lacivertli takımını golleri; 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine, 20 ve 80. dakikalarda ise Sebastian Szymanski'den geldi.

"Burası Kadıköy buradan çıkış yok"

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde renklerine bağladığı yıldız futbolcu Dusan Tadic'ten dikkat çekici bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki hücum oyuncusu, sosyal medya hesabından "Burası Kadıköy buradan çıkış yok! Bir sonraki maçta görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar beğendi

Tadic, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojilerini de ekledi.

Fenerbahçe taraftarı ise bu paylaşımı kısa süre içerisinde adeta beğeni yağmuruna tuttu. Ayrıca bu paylaşım çok sayıda da yorum yorum aldı.