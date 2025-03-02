Dusan Tadic'ten Süper Lig'de 19 gollük katkı

İHA

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, ikinci golü kaydeden isim oldu.

Sırp futbolcu, bu sezon attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da ön plana çıktı.

SÜPER LİG'DE 19 GOLE ETKİ ETTİ

Tadic, mücadelenin 26. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon 9. golüne imza attı.

Tecrübeli oyuncunun ligde 10 da asisti bulunuyor. Fenerbahçe'nin ligde attığı 19 golde Dusan Tadic'in imzası bulunuyor.

86 DAKİKA SAHADA KALDI

Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm maçlarda sahada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

Tadic, Antalyaspor'a karşı 86. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.