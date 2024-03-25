Dusan Tadic'ten Trabzonspor maçı yorumu: "Yaşananlar biraz garipti..." Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, Trabzonspor'la oynadıkları olaylı maç hakkında "Biraz garipti ve gerçekçi değildi. Diğer taraftan futbolun içinde bunların olmaması gerekiyor" şu görüşü belirtti.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak için mücadele veren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi.

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabına konuşan Tadic, Trabzonspor'la oynanan olaylı lig maçı hakkında da görüşlerini belirtti.

"Messi, karşılaştığım en iyi oyuncuydu"

Messi'nin kariyeri boyunca en iyi rakibi olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, şunları dedi:

Messi, karşılaştığım en iyi oyuncuydu. Neymar da inanılmazdı. Cristiano Ronaldo profesyonel bir oyuncunun nasıl davranması gerektiğinin yaşayan bir örneği. Çalışarak ve arzuyla inanılmaz işler başardı. Ancak size şunu söylemeliyim, yetenek olarak baktığımızda tercihim kesinlikle Messi...

"Biraz garipti ve gerçekçi değildi"

Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylara da değinen Tadic, şu sözleri sarf etti:

Biraz garipti ve gerçekçi değildi. Diğer taraftan futbolun içinde bunların olmaması gerekiyor.

"Bence onları yenebilirdik"

2022 Katar Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı yenildikleri maçı da değerlendiren Tadic, şu açıklamayı yaptı: