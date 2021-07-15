- Haberler
- Futbol Haberleri
- Dusko Tosic de 15 Temmuz'u unutmadı
Dusko Tosic de 15 Temmuz'u unutmadı
Beşiktaş formasıyla 2 kez şampiyonluk kazanan Sırp savunmacı Dusko Tosic, 15 Temmuz'un 5. yılında yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 14:25
- Güncelleme : 15.07.2021 - 14:44
Beşiktaş ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Dusko Tosic, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında 16 Temmuz sabahı tankın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
TOSIC'TEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa formaları giyen Sırp stoper gönderisine Türk bayrağı eklemeyi de ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcıları Tosic'in bu paylaşımını binlerce kez paylaştı.