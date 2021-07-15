Dusko Tosic de 15 Temmuz'u unutmadı

Dusko Tosic de 15 Temmuz'u unutmadı

Beşiktaş formasıyla 2 kez şampiyonluk kazanan Sırp savunmacı Dusko Tosic, 15 Temmuz'un 5. yılında yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

Beşiktaş ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Dusko Tosic, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında 16 Temmuz sabahı tankın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

TOSIC'TEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa formaları giyen Sırp stoper gönderisine Türk bayrağı eklemeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medya kullanıcıları Tosic'in bu paylaşımını binlerce kez paylaştı.