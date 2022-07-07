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    Dusko Tosic ve Jelene Karleusa ihanet nedeniyle boşandı

    Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Dusko Tosic, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Jelena Karleusa'dan ayrıldı.
    • 07.07.2022 - 09:03
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    Dusko Tosic ve Jelene Karleusa ihanet nedeniyle boşandı

    Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa, 2008 yılından beri sürdürdükleri evliliklerini sonlandırdı.

    Karleusa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir." ifadelerini kullandı.

    "Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir." diyen Karleusa, "Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım." diye konuştu.

    Dusko Tosic ve Jelene Karleusa ihanet nedeniyle boşandı #1

    Birbirlerini aldattıkları iddia ediliyor

    Öte yandan son dönemde Dusko Tosic'in meslektaşı Filip Djordjevic'in model eşi Jovana ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

    Karleusa'nın ise Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Dusko Tosic ve Jelene Karleusa ihanet nedeniyle boşandı #2


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