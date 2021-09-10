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    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 14:02
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    Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.

    Yarsuvat, Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden, hukukçu ve spor yöneticisiydi.

    GALATASARAY'IN EN YAŞLI BAŞKANIYDI

    Duygun Yarsuvat,Galatasaray Spor Kulübü'nün  35. başkanıydı. 77 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti #1

    DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

    Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu.

    Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti.

    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti #2

    1978 YILINDA PROFESÖR OLDU

    1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.

    AMERİKA’DA MASTER YAPTI

    1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

    1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.

    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti #3

    29 SENE AVUKATLIK YAPTI

    Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı.

    Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yarsuvat, Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri verdi.

    3 ÇOCUK BABASI

    Birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

    Evli ve 3 çocuk babasıdır, 6 torunu da vardır.

    Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti #4

    YÖNETİCİLİK KARİYERİ

    Akademik çalışmaları yanında idari görevler de yüklendi; 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

    1997 Galatasaray Üniversitesi'ne geçti. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında atandı ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.

    2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi.

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