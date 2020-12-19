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    Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Bir dönem Galatasaray başkanlığı yapan 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe tedavisine alındı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 17:36
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    Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray'ın eski başkanlarından olan 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat koronavirüse yakalandı.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Duygun Yarsuvat, ilaç ve oksijenle tedavi altında tutulduğu belirtildi.

    Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı #1

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