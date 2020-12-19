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- Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Bir dönem Galatasaray başkanlığı yapan 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe tedavisine alındı.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 17:36
Galatasaray'ın eski başkanlarından olan 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat koronavirüse yakalandı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Duygun Yarsuvat, ilaç ve oksijenle tedavi altında tutulduğu belirtildi.