Düzce'de taraftar kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Düzcespor maçı sonrası taraftarlar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda, tabanca ile başından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Düzce'de Çay Mahallesi'ndeki Saatçigil Caddesi üzerinde, saat 16.30 sırlarında, Düzcespor-Amedspor maçı sonrası Düzcespor taraftarları, 18 Temmuz Stadyumu’ndan ayrıldıktan sonra cadde üzerinde karşılaştı.

İki grup arasında, ortam gerildi ve bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ali A., Yekta A. ve Canpolat Ak (18) arasındaki tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

1 kişi ağır yaralandı

Henüz kimin ateş ettiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun, Canpolat Ak'ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Canpolat Ak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçanlar aranıyor

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ali A. ve Yekta A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.













