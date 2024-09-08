Düzcespor - Bursaspor maçında ortalık karıştı TFF 3. Lig'in ilk haftası Düzce'de olaylı başladı. Bursaspor taraftarları kendisine ayrılan kontenjandan fazla gelince olaylar çıktı. Taraftarlara TOMA ile müdahalede bulunuldu.

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İHA

TFF 3. Lig'in ilk haftasında Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, deplasmanda Düzcespor'a konuk oldu.

Bursa ekibi, rakibini 2-0'lık skorla yenerek sezona üç puanla başladı.

OLAYLAR ÇIKTI

Mücadeleye 450 kontenjanlık taraftar ayrılırken, Düzce'ye yaklaşık 5 bin Bursaspor taraftarı geldi.

Deplasman tribünü hınca hınç dolunca, stada giremeyen taraftarlar dışarda olay çıkarttı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sahaya girmek için bariyerleri yıkmaya çalışan Bursaspor taraftarlarına polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Bursaspor taraftarlarının polis ekiplerine taş ve yabancı maddeler attığı görüldü.

Daha sonra yeşil-beyazlı taraftarlar otobüslerine bindirildi.

BURSASPOR TARAFTARI, TRİBÜNLERDEN ÇIKARILDI

Olaylarda bazı taraftarlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mücadelenin ikinci yarısı beklenmeksizin Bursaspor taraftarları tribünlerden çıkarıldı. Taraftarlar daha sonra güvenlik ekiplerince Düzce dışına çıkarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)