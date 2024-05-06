Dzeko kaçırdığı gollerle Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları mucizelere kaldı. Edin Dzeko'nun kaçırdığı pozisyonlar Fenerbahçeli taraftarlara saç baş yoldurdu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk devam ediyor ancak iş artık mucizelere kaldı.

Dzeko dünyaları kaçırdı

Konyaspor, maç sırasında daha çok savunma yaparken Fenerbahçe ise son dakikalara kadar adeta rakibi karşısında tek kale oynadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, özellikle ikinci yarıda tüm golcülerini oyuna aldı.

Edin Dzeko'nun kaçırdığı pozisyonlar Fenerbahçeli taraftarlara saç baş yoldurdu.

Mert Hakan'la tartıştı

Mücadelenin 31. dakikasında yaşanan tartışma da dikkat çekiciydi.

Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)