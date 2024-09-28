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Dzeko mu, En Nesyri mi? Mourinho seçimini yaptı!

Dzeko mu, En Nesyri mi? Mourinho seçimini yaptı! Fenerbahçe'nin yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun, forvet bölgesinde görev vereceği ismi belirledi.