Dzeko mu, En Nesyri mi? Mourinho seçimini yaptı!

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor karşısında golcü Edin Dzeko'nun ilk 11'de başlaması öngörülüyor.
İLK TERCİH DZEKO
Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'nin Union Saint-Gilliose müsabakasının aksine Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer almaması Fenerbahçe'nin oyuna Dzeko ile başlaması bekleniyor.
Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 gol atan Dzeko, 1 de asist yaptı.
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