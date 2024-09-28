Dzeko mu, En Nesyri mi? Mourinho seçimini yaptı!
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor karşısında golcü Edin Dzeko'nun ilk 11'de başlaması öngörülüyor.

İLK TERCİH DZEKO

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'nin Union Saint-Gilliose müsabakasının aksine Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer almaması Fenerbahçe'nin oyuna Dzeko ile başlaması bekleniyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 gol atan Dzeko, 1 de asist yaptı.

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Abdullah Paçal
Editör