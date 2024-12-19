Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba'ya 3 maç ceza

İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe karşılaşmasında Edin Džeko’ya kafa atarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba’ya 3 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

KASIMPAŞA

"1- Kasımpaşa’nın, 13.12.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa- Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı tribün kale arkası kapalı E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

EYÜPSPOR

2- Eyüpspor Kulübü’nün, 13.12.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kapalı kale arkası G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BODRUM FK

3- Bodrum FK’nın, 13.12.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK- Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

HATAYSPOR

4- Hatayspor idarecisi Mehmet Reşat Akpınar’ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan Hatayspor-Göztepe Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor idarecisi Mehmet Reşat Akpınar’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü idarecisi Mahmut Doğuş Aslan’ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü idarecisi Mahmut Doğuş Aslan’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İlyas Bayraktar’ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İlyas Bayraktar’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü antrenörü Ayhan Tenbeloğlu’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi Emre Aslan’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE

5- Fenerbahçe’nin, 15.12.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey D-E-L-N ve Spor Toto Tribün C-D-E-F-L-M-N bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BAŞAKŞEHİR

6- Başakşehir’in, 15.12.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 47.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

OUSSEYNOU BA

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir sporcusu Ousseynou Ba’nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ADANA DEMİRSPOR

7- Adana Demirspor’un, 16.12.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 110 ve maraton alt tribün 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor’un, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ

8- Beşiktaş’ın, 16.12.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 234 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY

9- Galatasaray’ın, 16.12.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105-106-107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 427.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi Metin Öztürk’ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR

10- Trabzonspor’un, 16.12.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."