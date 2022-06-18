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Dzyuba Fenerbahçe'nin indirim talebini kabul etti
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Artem Dzyuba ile anlaşma zemini yakalanmak üzere. Rus forvet 2 milyon euro maaş talebini 1.5 milyona kadar indirdi.
- 18.06.2022 - 15:05
- Güncelleme : 18.06.2022 - 15:32
Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken tecrübeli oyuncu Artem Dzyuba için teklif edilen maaş belli oldu.
Rus forvet Artem Dzyuba, Fenerbahçe ile masaya 2 milyon euroluk maaş talebiyle oturdu, ancak bunu 1.5 milyon euroya kadar indirdi. Fenerbahçe yönetimi ise 1.2 milyon euronun üzerine çıkmayacağını karşı tarafa iletti.
Jesus da sıcak bakıyor
Rus basınına göre, kariyerini Türkiye'de sürdürmek isteyen tecrübeli golcü, bu teklifi kabul etmeye yakın.
Çift forvetli bir taktikle oynamayı planlayan Jesus'un, Dzyuba'ya sıcak baktığı belirtildi.
Başarılı golcü 28 maçta 11 gol 7 asistle oynadı.