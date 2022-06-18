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Dzyuba Fenerbahçe'nin indirim talebini kabul etti

Dzyuba Fenerbahçe'nin indirim talebini kabul etti

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Artem Dzyuba ile anlaşma zemini yakalanmak üzere. Rus forvet 2 milyon euro maaş talebini 1.5 milyona kadar indirdi.