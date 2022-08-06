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    Ebrar Karakurt, Beşiktaş tribünlerinde

    Filenin Sultanları'nın sevilen isimlerinden Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.
    • 06.08.2022 - 22:17
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    Ebrar Karakurt, Beşiktaş tribünlerinde

    Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalya'da devam etse de sık sık Türkiye'yi ziyaret etmeye devam ediyor.

    Filenin Sultanları'nın değişmez ismi Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maça gelerek hayranlarını şaşırttı.

    Sık sık tezahürat yaptı

    Siyah-beyazlı formasını giyen Karakurt, maçı takip ederken tezahüratlara da sık sık eşlik etti.

    Ebrar Karakurt, Beşiktaş tribünlerinde #1

    Ebrar Karakurt, Beşiktaş tribünlerinde #2

    Ebrar Karakurt, Beşiktaş tribünlerinde #3


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