Ebrar Karakurt, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İlk ağızdan açıklama geldi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair açıklamalarda bulundu. Koç, "Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair Habertürk'te açıklamalar yaptı.

Ali Koç, Ebrar Karakurt transferiyle ilgili de konuştu.

"Seneye seni alacağım' dediniz mi?"

Sarı-lacivertlilerin bir numarası, "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Dedim. Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu. Rusya'da rekorlar kırdı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik, orada konusu açılmıştı.



Dünya çapında bir takım olacaksınız ve biz oraya yakınız. En iyi Türkleri almak gerekir. Ebrar da en iyi Türklerden biri.

"Diyecek kelime bulamıyorum"

Beşiktaşlılığıyla tanınan Ebrar Karakurt'un, bu sözler sonrası nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.

Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile oynadığı maçta Rashica'nın kaçırdığı penaltı sonrasında tweet atan Ebrar, "Diyecek kelime bulamıyorum. Hayatımda izlediğim en garip futbol maçıydı..." ifadelerini kullanmıştı.

Hatırlanacağı üzere son dakika penaltısında Rashica golü atmış, ancak top diğer ayağına çarptığı için geçerli sayılmamıştı.