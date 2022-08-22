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    Ebrima Colley: Beşiktaş'a karşı yapacak bir şey yoktu

    Karagümrüklü Ebrima Colley, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.
    • 22.08.2022 - 00:09
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    Ebrima Colley: Beşiktaş'a karşı yapacak bir şey yoktu

    Fatih Karagümrülü Ebrima Colley, Beşiktaş karşılaşmasını yayıncı kurukluşa değerlendirdi.

    Colley maç sonu yaptığı açıklamada bu sonucu beklemediklerini belirterek şu sözleri kullandı:

    "Yapacak bir şey yoktu"

    "Hiçbirimiz bu sonucu beklemiyorduk. Olan oldu, Yapacak bir şey yok. Gelecek maçlarda daha iyi oynayıp, daha iyi sonuçlar almalıyız. Bütün maça yaymak istiyorduk düşündüklerimizi. Konsantrasyon, dağınıklık... Maç buraya geldi. İkinci yarının belli bir kısmında iyi oynadık. Yapacak bir şey yoktu."

    Ebrima Colley: Beşiktaş a karşı yapacak bir şey yoktu #1


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