Ebru Acer, Paris'ten bronz madalya ile döndü Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında milli sporcu Ebru Acer bronz madalya kazandı. Yarı finalde Japon sporcu Natsuki Wada'ya yenilen Acer, bu başarıyla para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında Ebru Acer, yarı finalde Japon sporcu Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 kaybetti. Üçüncü seti 11-6 alarak öne geçti. Ancak dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen seti 9-11 kaybetti ve maçta durum 2-2'ye geldi.

Final setinde Wada üstünlük sağladı ve seti 7-11, maçı ise 3-2 kazanarak finale yükseldi.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Ebru Acer, bu sonuçla para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti ve bronz madalyayı kazanan ilk isim oldu.