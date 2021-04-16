Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim

Geçtiğimiz ay, Milli Takım'a çağırılan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün model eşi Ebru Şancı, verdiği bir röportajda "Alpaslan benim eserim" ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmıştı.

Çok konuşulan görüntülerin üzerine Özrtürk’ün eşi ünlü model Ebru Şancı, özel bir röportaj verdi.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÖZLERİM DOLDU"

Verdiği röportajda Şancı, "Bana ilk önce “Sana bir video atacağım, ağlayacaksın” dedi. Ben de “Ne ağlayacağım ya” dedim. Videoyu attı, görüntüleri izleyince gerçekten gözlerim doldu. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman “Onu aldılar, beni almadılar” demedi. Hep “Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak” dedi. Nasip bugüneymiş." dedi.

Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci İZLE

"ALPASLAN BENİM ESERİM"

Şancı, Hürriyet'e verdiği röportajda, "Alpaslan yakışıklı bir adam. Bir kere futbolcu ve Türkiye’deki kadınların ilgisini çekiyor. İlk tanıştığımda baktım çocuk güzel. Eve geldim anneme dedim ki “Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk.” Bir hafta sonra dayanamadım. Dedim ki “Senin dişlerini yaptıralım. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim." ifadelerini kullandı.