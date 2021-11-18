Ebru Şancı'nın eşi Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eski hali

Göztepe'nin ardından Galatasaray'da top koşturan ve Ebru Şancı ile evli olan Alpaslan Öztürk, başarıları ile dikkati çekiyor. Futbolu ile beğeni toplayan Öztürk'ün eski hali gündeme geldi.

Uzun yıllardır Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray yönetimi tarafından transfer edildi.

Başarılarıyla dikkati çeken ve Milli Takım kadrosuna dahil edilen Öztürk, eski manken Ebru Şancı ile evli.

Ebru Şancı ile 2015 yılında Eskişehir'de dünyaevine giren Öztürk, üç çocuk babası oldu.

İki tane kızı ve bir oğlu bulunan Alparslan Öztürk hem futbol hayatıyla hem de aile hayatıyla dikkati çekiyor.

Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galaatasaray derbisine gözler çevrilirken, futbolcunun eski hali gündeme geldi.

Eski mankenlerden Şancı'ya evli olduğu için medyanın radarında olan Öztürk'ün eski hali, herkesi şaşırttı.

ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN ESKİ HALİ

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk çifti, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift, çocuklarını paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Özellikle Şancı sık sık eşini ve ona olan sevgisini sosyal medyadan paylaşırken, Alpaslan Öztürk ise bu paylaşımları karşılıksız bırakmıyor.

Herkes tarafından beğenilen Öztürk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu hafta gözlerin üzerine çevrildiği isim oldu.

Fatih Terim'in görev vermesini bekleyen ve sahadaki yerini almak isteyen Öztürk, eski hali ile gündeme geldi.