Eddie Newton: Alexander Sörloth canımızı yaktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Alexander Sörloth'u takımda tutmak için her şeyi yaptıklarını ancak Norveçli golcünün kararından vazgeçmediğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Norveç'ten dönmeyen Alexander Sörloth hakkında da konuştu.

"KARARINI VERMİŞ"

Newton, "Sörloth konusunda netiz. 1 yıl daha devam etmek istedik. Kendisi kararını vermiş, burada devam etmek istemedi. Oyuncunu kalbi burada değilse yerine oyuncu bakmak daha iyi olur. İster Real Madrid, ister Chelsea hangi büyük takım olursanız olun. Sörloth gibi bir oyuncuyu kaybetmek canınızı her zaman yakar. Onu takımda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

"AFOBE GÜÇ KATACAK"

Yeni transfer Afobe hakkında da yorum yapan İngiliz teknik adam, "Afobe'yi tanıyorum, Hızlı, güçlü bu ligde iş yapabilecek yeteneklere var. Oyunun içinde kalmayı seven oyuncularımıza da güç katacak. Yalan söyleyecek değilim tabii şu anda kadromuz yetersiz ama yönetimimiz gece gündüz çalışıyor. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz ve durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.