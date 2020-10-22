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    Eddie Newton, Kadir Özcan'ın mezarı başında dua etti

    Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Teknik direktör Eddie Newton'un, Özcan için dua ettiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 15:39
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 15:39
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    Eddie Newton, Kadir Özcan'ın mezarı başında dua etti

    Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim ve teknik direktör Eddie Newton kabir ziyaretinde bulundu.

    Bordo-mavili kulüp, efsane futbolcusu Kadir Özcan'ın mezarı başında bir anma töreni düzenledi.

    NEWTON DA KATILDI

    Karadeniz ekibinde törene katılan isimlerden biri olan teknik direktör Eddie Bilal Newton da, Özcan'ın mezarı başında dua etti.

    Eddie Newton, Kadir Özcan ın mezarı başında dua etti #1

    Eddie Newton, Kadir Özcan ın mezarı başında dua etti #2

    Eddie Newton, Kadir Özcan ın mezarı başında dua etti #3

    Eddie Newton, Kadir Özcan ın mezarı başında dua etti #4

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