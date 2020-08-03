Eddie Newton hakkında bilinmeyenler

Futbolculuk kariyeri Chelsea'de geçen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, Türk kızı Zeliha Kılıç ile evlenirken; din değiştirerek İslam'ı seçti.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, 1971'de Londra'da doğdu.

Chelsea altyapısında futbola başladı, Ocak 1992'de Cardiff City'ye kiralandı. Daha sonra Chelsea'ye dönen Newton, Maviler'le 1994 FA Cup finaline çıktı. Ancak Newton, o maçtaki kötü performansıyla hatırlanıyor. Denis Irwin'e ikinci yarıda ceza sahasında faul yapan Newton, rakibin penaltı kazanmasına neden oldu ve Cantona, beyaz noktadan affetmedi. Sonrasındaki Newton'ın defansif hatasıyla da Mark Hughes, United'ı 3-0 öne geçirdi. Maçı da Manchester United 4-0 kazandı.

Bu yenilgiye rağmen Chelsea, Avrupa'ya gitti. Maviler, 1970'ten sonra ilk Avrupa kupası macerasını yaşarken; İngiliz ekibi, 1994-95'te Avrupa Kupa galipleri Kupası'nda ve İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi.

İSLAM DİNİNİ SEÇTİ

Chelsea, 1997'de Federasyon Kupası finalinde Middlesbrough'u 2-0 yenerken bir gol de Newton'dan geldi. Bir yıl sonra ise Newton'ın da formasını giydiği Chelsea, hem Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı hem de Lig Kupası'nı kazandı. Ancak yaşadığı sakatlıkların ardından menajer Gianluca Vialli, Dünya Kupası şampiyonluğu apoletli Didier Deschamps'ı kadroya kattı ve Newton'a yol göründü. 1999'da Birmingham City'ye giden Newton, aralarında Oxford United ve Barnet'in de olduğu çeşitli alt lig takımlarının formasını giydi. Dizindeki sakatlık sonrası futbolu bırakırken; dindeğiştirerek İslam'ı seçti.

MENAJERLİK VE ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Eddie Newton, 2008'de Roberto di Matteo'nun, Milton Keynes Dons'ta yardımcılığına getirildi. Matteo, 30 Haziran 2009'da West Bromwich Albion'un menajerliğine getirildi, Matteo, Ocak 2011'de görevinden ayrılırken, Newton da kulüple bağlarını kesti.

5 Mart 2012'de ise Newton, Roberto Di Matteo'nun yardımcısı olarak Chelsea teknik heyetine katıldı. Matteo, Andre Villas-Boas'ın ayrılmasının ardından da Chelsea menajerliğine getirildi. Matteo'lu Chelsea, 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi ile İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

Guus Hiddink döneminde Chelsea'nin diğer takımlardaki kiralık futbolcularını takip eden Newton, Hollandalı teknik adamın ayrılışının ardından 2019'a kadar teknik heyette yer aldı. Newton, daha sonra da Frank Lampard'ın yardımcılığına getirildi.

TÜRK KIZIYLA EVLENDİ

Türk asıllı Zeliha Newton (Kılıç) ile 2003'ten bu yana evli olan Eddie Newton, Şubat 2020'de Trabzonspor'da yardımcı teknik direktörlüğe getirildi. İngiliz çalıştırıcı, Hüseyin Çimşir'in ayrılışının ardından geçici olarak görevlendirildi. Bordo Mavililer, 29 Temmuz 2020'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı. Basında teknik direktörlük için çeşitli isimlerin adı çıktı; ancak Trabzonspor yönetimi Eddie Newton'la anlaştı.