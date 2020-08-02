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    Eddie Newton, Trabzon'un hocası olmak istiyor

    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Eddie Newton, bordo-mavililerle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 09:36
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    Eddie Newton, Trabzon'un hocası olmak istiyor

    Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da, yönetim teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırma kararı almıştı.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör Eddie Newton, geçici olarak bordo-mavililerde teknik direktörlüğe getirildi ve takımın başında çıktığı karşılaşmada Karadeniz ekibine Türkiye Kupası'nı kazandırmayı başardı.

    Geçtiğimiz gün The Telepgraph'a konuşan Newton, görevine yerine iyi bir şekilde getirdiğine vurgu yaparak, teknik direktörlük koltuğunu hak ettiğini söyledi.

    Eddie Newton, Trabzon'un hocası olmak istiyor #1

    ''TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNİ İSTİYORUM''

    İngiltere'de siyahilerin beyazlarla eşit şanslara sahip olmadığını savunan Newton, “Hayatım boyunca İngiltere’de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım. Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye’deyim. İşler, ilk başta iyi gitmiyordu. Başkan bir değişiklik yapma kararı aldı. Teknik direktörlüğün bana verileceğini düşünmüyordum ve şaşırdım. Bence görevde iyi iş yaptım. Görevi istiyorum. 1 numara olmak istiyorum. Yakında yönetimle görüşeceğiz” diye konuştu.

    Eddie Newton, Trabzon'un hocası olmak istiyor #2

    Eddie Newton, Trabzon'un hocası olmak istiyor #3

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