Eddie Newton'a 333 bin euro tazminat ödenecek

Trabzonspor'da oynanan kötü futbolun sorumlusu olarak görülen Eddie Newton ile yollar resmen ayrıldı. İngiliz teknik adama 333 bin euro tazminat ödenecek.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton dönemi bitti.

333 BİN EURO TAZMİNAT ALACAK

Bordo-mavili kulüp, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 18. sırada yer alıyor.





İDMANA DA ÇIKMADI

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.