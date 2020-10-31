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    Eddie Newton'a 333 bin euro tazminat ödenecek

    Trabzonspor'da oynanan kötü futbolun sorumlusu olarak görülen Eddie Newton ile yollar resmen ayrıldı. İngiliz teknik adama 333 bin euro tazminat ödenecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 20:42
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    Eddie Newton'a 333 bin euro tazminat ödenecek

    Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton dönemi bitti.

    333 BİN EURO TAZMİNAT ALACAK

    Bordo-mavili kulüp, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı.

    Süper Lig'de 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 18. sırada yer alıyor.

    Eddie Newton a 333 bin euro tazminat ödenecek #1

    İDMANA DA ÇIKMADI

    Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

    Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

    Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

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