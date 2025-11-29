Abone ol: Google News

Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket

Fenerbahçe - Ferenvaros maçında seremoni sırasında kaleci Ederson'un işitme engelli bir kız çocuğuyla işaret dili ile konuşması sosyal medyada gündeme oturdu.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 08:42
  • Ederson, Fenerbahçe - Ferencvaros maçında işitme engelli bir kıza işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi.
  • Bu duygusal an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Fenerbahçe, bu anları resmi hesabından paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu müsabakanın ardından ise seremoni anından ortaya duygusal görüntüler çıktı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, kaleci Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Ortaya çıkan bu görüntü kısa süre içerisinde gündem oldu. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

