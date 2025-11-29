Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu müsabakanın ardından ise seremoni anından ortaya duygusal görüntüler çıktı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, kaleci Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Ortaya çıkan bu görüntü kısa süre içerisinde gündem oldu. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.