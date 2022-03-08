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    Edgar Ie: Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı

    Edgar Ie: Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı

    Trabzonsporla yollarını ayıran Edgar Ie, İspanyol basınına bordo-mavili kulüp tarafından yarı yolda bırakıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:05
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    Trabzonspor'da sakatlık geçirdikten sonra sözleşmesi feshedilen Edgar Ie açıklamalarda bulundu.

    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya konuşan Edgar Ie, Trabzonspor'un kendisini yarı yolda bıraktığını söyleyerek ülkesinde ameliyat olmayı tercih ettiği için ortada kaldığını söyledi.

    Edgar Ie: Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı #1

    "YA TÜRKİYE YA DA SÖZLEŞMEMİ FESHEDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

    Gine Bissaulu 27 yaşındaki stoper açıklamasında, "Orada mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama ben Portekiz'de ameliyat olmayı tercih ettim. Önce onay verdiler ama sonra ya Türkiye'de olacağımı ya da sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ya da İngilizcem iyi olmadığı için kendimi rahat hissetmedim ve bir tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim. Bunu anlamadılar. Beni yarı yolda bıraktılar." sözlerini kullandı.

    Edgar Ie: Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı #2

    "ARKADAŞLARIM VE TARAFTARLARA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

    Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmeden önde yeni sözleşme üzerinde görüştüklerini söyleyen Edgar, "Futbolun acı gerçeği. Üstelik sakatlanmadan önce sözleşmemi yenilemek üzereydim. Şu anda iyileşmeye odaklandım. Şanslıyım ki her şey yolunda gidiyor ve iki ay içinde hazır olmayı umuyorum. Orada her şey iyi gidiyordu. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

    BARCELONA - GALATASARAY YORUMU

    Bir dönem Barcelona B takımının forması giyen Edgar Ie, Galatasaray eşleşmesinin sorulması üzerine "Şu anda iyi durumda değiller. Lig sıralamasında bu görülebilir. Teknik direktörü değiştirdiler ve Barcelona bundan avantaj sağlayabilir. İşler yolunda gitmediği için orta sıralardalar." açıklamasını yaptı.

    Edgar Ie: Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı #3

    KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜLER

    İspanyol gazetesine verdiği demeçte Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu olarak Kerem Aktürkoğlu'nu gösteren Edgar, "Çok yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontra ataklara iyi çıkıyor, çok genç ve tekniği de çok iyi." sözlerini kullandı.


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