Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da, Edgar Ie ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Trabzonspor, sakatlığı bulunan ve sezonu kapattığı açıklanan Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





SEZONU KAPATMIŞTI

Altay ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Edgar Ie'nin sezonu kapattığı öğrenilmişti.

Kadrosuna oyuncu kaydedebilmek için başarılı futbolcu ile yollarını ayırmak durumunda kalan bordo-mavililerde Puchacz ve Edin Visca'nın yanı sıra Kouassi de transfer edilen bir başka yabancı oyuncu olarak dikkat çekti.

SÖZLEŞME DONDURULAMIYOR

Prosedür gereği sözleşmesi feshedilen deneyimli stoperin, sezon sonunda sözleşmesinin yenilenerek yeniden takıma kazandırılması bekleniyor.

Bilindiği üzere sözleşme dondurma durumlarında TFF, yeni oyuncu kaydedilmesine izin vermiyor.