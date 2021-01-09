Edgar le'nin menajeri: Ayrılmak istiyor ama bırakmıyorlar

Trabzonspor'da bu sezonki performansıyla beğeni alan Edgar Le'nin menajeri Kaan Toker tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Trabzonspor'da Edgar Ie'nin menajeri Kaan Toker, Portekizli stoper için, "Eylül ayında bize kulüp bulun dendi. Saint Etienne ile 3 milyon Euro karşılığında anlaştık. Şimdi göndermiyorlar. Oyuncum Trabzonspor taraftarına olan saygısından maçlara çıkıyor." söyleminde bulundu.





"OYUNCUM AYRILMAK İSTİYOR"

Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da takımın en önemli isimlerinden birisi olan Edgar Ie'den gelen haberler can sıktı.

Portekizli stoperin menajeri Kaan Toker, Edgar'ın Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi. Karadeniz gazetesine konuşan Kaan Toker, "Eylül ayında yönetim bizden takım bulmamızı istedi. Biz de Edgar için Saint Etienne Kulübü ile 3 milyon Euro karşılığında anlaştık. Paranın yarısını Trabzonspor diğer yarısını ise Lille alacaktı ancak şimdi bize Edgar'ı göndermeyeceklerini söylüyorlar.Ancak oyuncum ayrılmak istiyor.'' dedi.