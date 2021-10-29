Edibe Muriç'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Lazio'da beklenen performansı veremeyen Vedat Muriç'in, Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde. Golcü forvetin eşi Edibe Muriç, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dönüş sinyali verdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya gönderdiği Kosovalı forvet Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberin ekran görüntüsünü paylaştı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takımın gol yükünü çeken Vedat Muriç, performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

YENGE TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Hatta bazı maçlarda Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'in paylaşımları da gündem olmuş ve sık sık sosyal medyada konuşulmuştu.

'Çiğ et' paylaşımları ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran Edibe Muriç'ten yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Edibe Muriç'in fotoğrafı, Hayallerim şarkısı eşliğinde paylaşması da dikkat çekti.