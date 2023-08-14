Edin Dzeko: Bugünkü maç bizim için bir ders oldu Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de iki golün sahibi Edin Dzeko, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenmesini bildi.

Galibiyeti getiren iki golü kaydeden Edin Dzeko, maç sonu açıklamada bulundu.

Yıldız golcü maç sonu açıklamasında şunları söyledi:

"İlk 20 dakikaya baktığımızda oyun bizim için iyi gidiyordu, 2 gol atmıştık, oyunu kontrol ediyorduk ama kırmızı karttan sonra her şey değişti bizim için. Rakip eksik kalınca işlerin kolay olacağını düşündük ve gol aramak yerine topla daha fazla oynamaya başladık. Bunu yapınca da rakipten gol yedik. Ondan sonra maç değişti. Rakibimiz bizi bekledi. Bizim de savaşmamız gerekti. Memnun edici olan 3 puanı almamızdı."

"Bugünkü maç da bizim için bir ders oldu"

Yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred'le ilgili de konuşan Dzeko şöyle dedi: