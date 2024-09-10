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Edin Dzeko, dünyanın en iyisi oldu

Edin Dzeko, dünyanın en iyisi oldu Bu sezon Fenerbahçe ve Bosna formasıyla 8 gol ve 2 asistlik performans gösteren Edin Dzeko, 36 yaş ve üstü futbolcular içinde dünyanın en skorer oyuncusu oldu.