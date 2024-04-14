Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçti Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'de 20. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda bu sayıyı geçen 5. yabancı oyuncu oldu.

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Gol krallığında zirvede

Dzeko, Süper Lig’de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı.

Fenerbahçe'de 20 golü geçen 5. yabancı futbolcu oldu

Ligde üst üste 2 müsabakada gole imza atan Dzeko, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu.

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

"Kadın basketbolu tebrik ediyorum"

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe kadın basketbol takımına öpücükle tebrik gönderdi ve şunları dedi:

EuroLeague'i yeniden kazanan kadın basketbolumuzu tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız.

"En önemlisi 3 puan almaktı"

İlk yarı kötü oynadıklarını söyleyen Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda maçlara birazcık yavaş başlıyoruz. Çok pas hatası yapıyoruz. İlk yarı böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçı çevirmek daha zordur ama uyanmak için ilk golü yememiz gerekiyordu belki de. İkinci yarıda iyi oynadık. Hatta maçı erken koparabilirdik. Bunu yapabilecek şanslar yakaladık. En önemlisi 3 puan almaktı. Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları konumu hak etmiyorlar.

"Fenerbahçe için savaşıyorum"

Kulüp için savaşmaya devam ettiğini söyleyen Dzeko, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe zaten bu yüzden beni getirdi. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece gol atarak değil saha içinde elimden gelen her şeyi yaparak, savaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorum.

"Taraftar ıslıklamasın"

Takımın yardımlaşmayı iyi yapması gerektiğini söyleyen Dzeko, şöyle konuştu: