Edin Dzeko: Fred'i çok özledik Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, 4-1'lik Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü atan Edin Dzeko, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Fred'i çok özledik"

Fred'in takıma dönmesini değerlendiren 37 yaşındaki futbolcu, "Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugünkü oyunundan daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız"

Son olarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine değinen Dzeko, "Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.