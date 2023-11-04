Edin Dzeko: Futbolda kazanmak da var kaybetmek de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı maçı 3-2 kaybetti.



Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

"İlk yarı da çok fazla hatalar yaptık"

Mücadeleyi değerlendiren Dzeko, "İlk yaptıkları ortada kalemizde gol gördük. İlk şutları, ilk ortaları gol oldu. Sürekli uzan topla oynadılar. Sonrasında ikinci topu kazanmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla hatalar yaptık.'' yorumunu yaptı.

"Futbolda kazanmak ve kaybetmek var"

Bu maçtan ders alacaklarını söyleyen Boşnak golcü, ''Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. En önemli şey vazgeçmemekti. Kırmızı karttan sonra da maçı bırakmadık. Bu pozitif olan şey. Tekrar aynı hataları yapmamak için de ders alacağız." ifadelerini kullandı.