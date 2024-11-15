Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Sergej Barbarez'in çalıştırdığı Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

Europe-Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 22.45'te başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise Bosna Hersek Milli Takımı ile Almanya'nın Karlsruhe kentinde kampta bulunan Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu.

FORMAYI İMZALAMADI

38 yaşındaki isim, milli takım kampında Fenerbahçeli çocukların formasını imzalarken Galatasaraylı bir çocuğun isteğini reddetti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı uzatan minik hayranına 'No Galata no' yanıtını verdi ve formayı imzalamadı.