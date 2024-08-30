Edin Dzeko, gollerine devam ediyor
Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 67. dakikada İrcan Can Kahveci'nin pasında tek vuruşla takımının 3. golünü kaydetti.

TÜM KULVARLARDA 8 GOL ATTI

Ligde oynanan 4 maça da 11'de başlayan Edin Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri sarstı.

Deneyimli forvet, Akdeniz ekibine karşı 70. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı.

38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maça çıkarken 4 kaydetti.