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Edin Dzeko, gollerine devam ediyor

Edin Dzeko, gollerine devam ediyor Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı. Yıldız isim, bu sezon tüm kulvarlardaki 8. golünü kaydetti.