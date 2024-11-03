Haberler



Futbol



Edin Dzeko golü attı, Trabzonspor cephesi itiraz etti

Edin Dzeko golü attı, Trabzonspor cephesi itiraz etti Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı 75. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gol sonrası bordo-mavili ekip itirazda bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır ise golü verdi.