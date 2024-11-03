Edin Dzeko golü attı, Trabzonspor cephesi itiraz etti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk oldu.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.
DZEKO GOLÜ BULDU, TRABZON CEPHESİ İTİRAZ ETTİ
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı 75. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gol sonrası bordo-mavili ekip itirazda bulundu.
Edin Dzeko'ya asisti yapan İrfan Can Kahveci'nin golden önce Eren Elmalı'ya faul yaptığını öne süren Trabzonsporlu futbolcular, itirazda bulundu.
Uğurcan Çakır, yoğun itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, 1 dakika süren incelemenin ardından hakem Oğuzhan Çakır'a uyarıda bulunmadı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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