Edin Dzeko ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Bosnalı futbolcu Edin Dzeko, ilk kez antrenmanda yer aldı.

Edin Dzeko sarı-lacivertli formayla ilk idmanına çıktı #2

Antrenmanın detayları

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Edin Dzeko sarı-lacivertli formayla ilk idmanına çıktı #3
Edin Dzeko sarı-lacivertli formayla ilk idmanına çıktı #4
Edin Dzeko sarı-lacivertli formayla ilk idmanına çıktı #7
Edin Dzeko sarı-lacivertli formayla ilk idmanına çıktı #8