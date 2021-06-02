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Edin Dzeko İstanbul'da story attı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Edin Dzeko'nun, İstanbul'da bir kafede attığı story dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 11:52
- Güncelleme : 02.06.2021 - 11:55
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Roma'nın Bosna Hersekli 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'dan, dikkat çeken bir paylaşım geldi.
EDIN DZEKO ISTANBUL'DA STORY ATTI
Tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesinde İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli golcünün geliş nedeni henüz bilinmezken sarı-lacivertli taraftarlar, bu haberin ortaya çıkmasının ardından heyecanlandı.