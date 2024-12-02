Edin Dzeko: Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Takımının 3. golünü atan Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından, "Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük" dedi.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALARI GELİŞTİMELİYİZ"

Dzeko, "Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.