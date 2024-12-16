Edin Dzeko: Kazandık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin iki golüyle 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Edin Dzeko, "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Dzeko, kafasına aldığı darbeyle ilgili, "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim. Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık" açıklamasını yaptı.