Edin Dzeko kendisini savundu: İsmail Kartal'a tepki göstermedim Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Edin Dzeko, Samsunspor maçında İsmail Kartal'a tepki gösterdiği yönündeki haberler sonrası konuya açıklık getirdi.

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Ercan Ertan - Ensonhaber.com / Spor Servisi

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuldu.

Mücadelede yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko'nun, yedek kulübesine doğru yaptığı hareket tepki çekmişti.

"Tepkim 4. hakemeydi"

İsmail Kartal'a tepki gösterdiği düşünülen Dzeko, İsmail Kartal ile görüşerek, "Tepkim size değildi. Uzun süre boyunca forma numaramı göstermeyen 4. hakeme tepki gösterdim, süre bizim için çok önemliydi." diyerek deneyimli hocanın gönlünü aldı.

Görüşmenin ardından iki isim arasında herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında.

Gol krallığında zirvede

37 yaşındaki Bosnalı kaptan, 1-1 biten ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara alınmasına neden olan Samsun karşısında girdiği 5 pozisyonu harcadı.

16 golle takımının en skorer ismi olan ve Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Dzeko, toplamda 18 ataktan eli boş döndü.