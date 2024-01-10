Edin Dzeko, Konyaspor karşısında hat-trick yaptı Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı Süper Lig maçına Edin Dzeko damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, 45 dakika sahada kaldığı mücadelede hat-trick yaptı.

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Konyaspor maçının ilk yarısında 3 gol atarak gol sayısını 16'ya yükseltti.

İlk golünü 11. dakikada penaltıdan atan Dzeko, 32 ve 40. dakikalarda da fileleri havalandırarak ligde attığı gol sayısını 16'ya ulaştırdı.

Öte yandan Edin Dzeko, ligde attığı 16 golün sadece 1'ini bu maçta attığı penaltı golüyle kaydetti.

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'de, hücumcular son dört maça damga vurdu.

Fenerbahçe'de son 4 maçta 3 oyuncu hat-trick veya daha fazlasını yaptı.

Michy Basthuayi, Kayserispor deplasmanında hat-trick yaptı. Cengiz Ünder, İstanbulspor deplasmanında dört gol attı ve son olarak Edin Dzeko, Konyaspor maçında hat-trick yaptı.