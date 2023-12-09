Edin Dzeko: Maçı kazanacağımızı biliyorduk

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Süper Lig'de 15 haftada Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler derbiden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, galibiyetin ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Edin Dzeko şunları söyledi:

"Maçı kazanacağımızı biliyorduk"

"Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım harika bir performans sergiledi ilk dakikadan son dakikaya kadar. Çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik. Sonra durmadık. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum."

"Çok iyi performans sergiledik"

Attığı gol hakkında konuşan Dzeko şöyle dedi:

"Keşke Sebastian attığı golün öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle, daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor. Çok fazla gol oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi. Tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu. Fred de aslında çok pozisyona giriyor. Burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi."