Edin Dzeko, son halini paylaştı

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2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek, Romanya ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 34. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

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OYUNDAN ALINDI

Hakem Danny Makkelie'in sağlık ekiplerini sahaya davet etmesiyle 39 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha içinde yapıldı.

Dzeko, karşılaşmanın 2. yarısına devam edemedi ve 46'da oyundan alındı.

BURNU KIRILDI

Yapılan muayene sonrası Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi. Bosna Hersek'in elemelerin ikinci maçında 24 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs ile oynayacağı müsabakada Dzeko kadroda olmayacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Deneyimli oyuncunun 25 Mart Salı günü İstanbul'a geleceği öğrenilirken, oyuncunun durumuna kulüp doktorları tarafından bakılacak.

DZEKO'DAN PAYLAŞIM

Yıldız futbolcu, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son halini yayınlayan Dzeko, "Ya hepsi ya hiç" ifadelerini kullandı.