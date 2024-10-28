Edin Dzeko, Süper Lig'de 6. golünü kaydetti

İHA
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 55. dakikada Amrabat'ın pasında fileleri havalandırdı.
2 MAÇ ARANIN ARDINDAN GOLÜ BULDU
Ligde çıktığı ilk 4 maçta da gol sevinci yaşayan Dzeko, 6. haftadaki Galatasaray derbisinde attığı golün ardından 2 maç sonra gollerine devam etti.
Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada da forma giydi.
87 DAKİKA OYNADI
Deneyimli forvet, yeşil-beyazlı ekibe karşı 87 dakika sahada kalırken, yerine Mert Hakan Yandaş girdi.
38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış